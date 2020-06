Rimini, il sindaco con il club: possibili azioni legali in caso di retrocessione d'ufficio

Una giornata decisiva per il calcio italiano, e soprattutto per la Serie C, con il Consiglio Federale che delibererà in merito al futuro della stagione 2019-2020.

La possibilità più concreta sembra quella della disputa di playoff e playout, in quest'ultimo caso forse senza retrocessioni dirette: argomento molto dibattuto, che avrà a breve le sue certezze.

Intanto, però, il Rimini si tutela, essendo invischiato nella lotta salvezza. Qualora ci fossero retrocessioni d'ufficio, la brutta sorte, nel Girone B, spetterebbe proprio ai biancorossi, ma, come fa sapere il Corriere Romagna - edizione Ravenna, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha preannunciato che qualora si realizzasse questa eventualità, darà immediato mandato agli uffici di verificare se ci siano gli estremi di azioni legali.