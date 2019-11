© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com

AAA cercasi acquirente. O almeno così sembra: perché teoricamente il Rimini di Giorgio Grassi è in vendita, praticamente viene difficile fare ipotesi in merito.

Anche perché molteplici sembrano essere le soluzioni. Come riferisce il Corriere dello Sport, ci sarebbe un gruppo albanese che si dice pronto a varare un programma triennale per portare i romagnoli in Serie A, ma adesso è spuntata anche una cordata di aziende russe e inglesi che, tramite un loro emissario toscano, ha fatto sapere di accettare la richiesta economica dell’attuale presidente, che ammonta a un milione di euro (l’80% subito e il restante 20% a giugno 2020).

Resta però in piedi anche l’offerta dell’imprenditore riminese Alfredo Rota, che già nei mesi scorsi aveva tentato di imbastire una trattativa: Rota ha contattato il commercialista e l’avvocato di Grassi, ma la proposta economica è ben lontana da quanto richiesto dal numero uno biancorosso. Circa la metà del prezzo.