Rimini, incontro tra Grassi e il gruppo messicano: attesi sviluppi

© foto di Angelo Palmas

Attraverso una nota ufficiale, il Rimini comunica che questa mattina si è svolto l'incontro tra il presidente Giorgio Grassi e gli intermediari del gruppo messicano che ha manifestato interesse verso il club. Come da comunicato, "il colloquio, oltre che estremamente cordiale, è stato molto positivo. Gli interlocutori, che si sono dimostrati molto seri e hanno mostrato di apprezzare la disponibilità della società biancorossa, hanno ribadito come il gruppo di investitori sudamericani sia già molto presente nel calcio messicano e intenzionato a entrare in quello italiano, cominciando proprio da una realtà importante come Rimini.

Nelle prossime settimane, una volta esaminati nel dettaglio gli elementi oggetto dell’odierna discussione, le due parti si incontreranno nuovamente".