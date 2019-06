Rimini, interesse per il centrocampista Favo del Matelico

Fonte: viaemilianews.com

© foto di Angelo Palmas

Il direttore sportivo del Rimini, Sandro Cangini continua il suo lavoro in sede di calciomercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ViaEmilia, il club biancorosso starebbe seguendo con particolare attenzione Vittorio Favo del Matelica. Il centrocampista centrale classe '96 nativo di Napoli, durante questa stagione è stato uno dei punti fermi dei marchigiani in Serie D.