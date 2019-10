Rimini, la stoccata di Cioffi: "Se arriva un mago mi faccio da parte"

© foto di Angelo Palmas

Dopo la sconfitta contro la Fermana, come riferisce tuttoc.com, in casa Rimini è mister Renato Cioffi a fare il punto della situazione: "Abbiamo pagato la fatica, è la settima partita giocata a lungo in dieci e non è facile, così come non sempre è semplice riuscire comunque a portarla a casa. La sconfitta è forse eccessiva. Gli episodi? Io credo al mio giocatore: Oliana mi ha detto di essere stato preso per il collo. Ma non abbiamo avuto la forza di reagire. Abbiamo fatto fatica perché in dieci non si possono fare miracoli. Tutto sommato si sarebbe potuto prendere un punticino, nonostante la squadra non abbia espresso il dovuto. Abbiamo perso un'altra grande occasione, un turno casalingo che avremmo dovuto sfruttare meglio. Si deve andare avanti. Dobbiamo capire dove ricominciare e recuperare. Le ingenuità stanno sempre dietro l'angolo, anche l'espulsione potevamo evitarla. Cigliano non è certamente entrato per fare male ma essendo già stato ammonito avrebbe dovuto fare più attenzione”.

Prosegue poi: "Non posso ripetere sempre le stesse cose, fermo restando il merito degli avversari e i demeriti nostri, ogni volta che noi facevamo fallo c'era un giallo. Abbiamo fatto poco ma giocare tre partite in dieci alla fine lo paghi. Non sempre ti puoi gestire. Stavolta l'abbiamo persa, altre volte siamo stati capaci di reagire. Parlare di modulo è inutile, non è che io sto la a pettinare le bambole, se faccio delle cose è perché conosco i miei giocatori. Esonero? Ho sempre la coscienza apposto, faccio le cose che devo fare senza problemi. C'è una società che decide, io sinceramente non mi preoccupo, sono abituato da tanti anni a fare calcio. I risultati poi magari ti condannano, la società ragiona in un modo diverso, ci sta tutto. Se poi arriva un mago io sono disponibile a farmi da parte. Ma al di là dei risultati stiamo facendo un lavoro da portare avanti, poi tutto può succedere".