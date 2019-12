Rimini, lo svincolato Paramatti possibile rinforzo per la retroguardia

© foto di Sandro Giordano

Dopo il mancato accordo con il Lecco , per il figlio d'arte Lorenzo Paramatti potrebbero presto aprirsi di nuovo le porte della Serie C. Come infatti ha riferito altarimini.it, il difensore, reduce dall'esperienza in Romania con il Poli Timisoara, si sta allenando con il Rimini: il classe '95 resterà aggregato al gruppo biancorosso per qualche giorno, poi ulteriori valutazioni saranno fatte da entrambe le parti.