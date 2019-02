Fonte: TuttoC.com

Resta imbattuto in casa il Rimini, frenato dalla Giana Erminio nella quinta giornata di ritorno del Girone B. Il tecnico dei romagnoli, Marco Martini, guarda con ottimismo al futuro: "Abbiamo guadagnato un punto su di loro, visto che all'andata era finita due a due, così ora siamo a più sette sulla zona playout. Ci abbiamo provato creando almeno tre o quattro situazioni importanti dalla distanza, però la partita che ha imposto la Giana non ci ha permesso di sviluppare il nostro gioco. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, hanno dato tutto, sia chi ha giocato titolare, sia chi è subentrato nella ripresa, quando ho provato a dare maggiore fisicità all'attacco". Una battuta anche su Arlotti, inserito in formazione ma costretto ad alzare bandiera bianca a ridosso del calcio d'inizio: "Ieri ha preso una botta al ginocchio durante la rifinitura. Oggi abbiamo provato fino all'ultimo per vedere se poteva giocare ma alla fine non ce l'ha fatta. Domani farà gli accertamenti clinici per valutare l'entità dell'infortunio".