Rimini, Martini: "Squadra viva, ottima settimana da parte dei ragazzi"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Marco Martini, allenatore del Rimini, alla vigilia della trasferta di Fermo, come riportato dal sito ufficiale biancorosso, ha dichiarato: “Noi dobbiamo pensare a lavorare, a fare il massimo, e nonostante tutto credo siamo sulla strada giusta. E’ normale i risultati incidano, non potrebbe essere altrimenti, ma nelle ultime tre uscite esterne la prestazione c’è stata, la squadra ha reagito. Dobbiamo continuare così e cercare, come di consueto, di restare attaccati alle partite e al risultato perché sono questi che ci danno la vita e fanno classifica. In settimana i ragazzi si sono allenati alla grande e anche domenica, dopo essere andati sotto, abbiamo dimostrato una grande capacità di reazione. Ciò significa che la squadra è viva e vogliosa di fare bene. La Fermana? Normalmente adottano un tipo di gioco speculare al nostro e sono una squadra molto aggressiva, fisica e concreta. Sanno giocare al calcio e sono molto abili specie nelle verticalizzazioni, per questo anche domani dovremo fare grande attenzione. Ai ragazzi chiedo la determinazione e il coraggio di andarsi a giocare la partita”.