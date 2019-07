Rimini, parla il nuovo socio Nicastro: "Primo obiettivo la stabilità"

© foto di Angelo Palmas

"Quest'anno puntiamo a un campionato tranquillo, poi l'investimento finanziario aumenterà di sicuro". Massimo Nicastro, nuovo socio del Rimini, intervistato sulle colonne del Corriere di Romagna, ha tracciato il programma del club biancorosso: "Il principale obiettivo è stabilizzare la società e consentire un campionato più tranquillo rispetto all'anno scorso, poi implementare tutte le politiche di gestione della società che possano permettere un'ulteriore crescita nel futuro. Vorrei fare di questa società un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. Grazie alla mia esperienza ho accesso a varie realtà calcistiche in giro per il mondo, dalle Americhe all'Asia".

"Per la squadra non sono competente abbastanza ci sono i tecnici, in questo primo anno mi fido del loro operato, per quanto riguarda l'investimento finanziario posso affermare che crescerà. Vorrei portare la società in serie B, ad un livello più alto e consono alle sue tradizioni".