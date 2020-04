Rimini, Pastore: "Impossibile terminare i campionati. Protocollo sanitario FIGC inattuabile"

Ivano Pastore, direttore sportivo del Rimini, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale biancorosso dell’attuale momento e di come personalmente sta vivendo questa situazione: “Si tratta senza dubbio di una cosa impensabile, nessuno di noi avrebbe immaginato potesse accadere un evento di questa portata. Come dico sempre, però, di fronte alle difficoltà bisogna reagire per venirne fuori. Da un lato è giusto cercare di preservare la salute, la cosa più importante, attenendosi alle disposizioni indicate. Dall’altro lato occorre continuare il proprio lavoro cercando farsi trovare pronti quando questo momento di criticità sarà passato”.

La Figc ha presentato un Protocollo sanitario per ripartire, a step, con la Serie C che tornerebbe in campo per ultima. Uno scenario che ha già avuto modo di definire inattuabile. “Non è una questione di tempi, si trattasse di quella dovremmo attendere l’arrivo del vaccino, dunque non credo che la situazione si possa risolvere ripartendo il 4 maggio piuttosto che il 4 giugno. Ho letto come per ogni malato ci siano 7/8 asintomatici, un dato che credo la dica lunga. Ciò premesso credo per una Lega Pro attuare un protocollo del genere sia improponibile sotto l’aspetto economico e strutturale, oltre che etico. A prescindere dai costi che comporterebbe, pensiamo solamente all’aspetto delle strutture necessarie, degli allenamenti, del discorso della sanificazione. Così come lo stesso aspetto medico, di fatto servirebbe un dottore a disposizione della società h24 quando molto spesso le realtà di Serie C faticano ad averne uno a tempo pieno in condizioni normali. In questo momento credo sia più importante i dottori operino per far fronte all’emergenza che stiamo vivendo piuttosto che stare tutto il giorno accanto a una squadra di calcio, che stiano in campo ma su quello dove si sta giocando la partita più importante. Per tutti questi motivi ritengo il tutto sia inattuabile”.

Sulle possibilità di portare a termine i campionati, Pastore prosegue: “Sì, ma come si fa a portarli a termine? E, soprattutto, li dobbiamo portare a termine perché dobbiamo dare dei verdetti ed evitare di andare nelle aule di tribunale? Onestamente non credo che se venissero portati a termine non ci sarebbero ricorsi. Un esempio su tutti. L’articolo 42 del decreto afferma, in sostanza, come il datore di lavoro sia responsabile nel caso il lavoratore contragga una infezione. Per un’azienda può anche starci, ma nel calcio? Mi costringete a riprendere, a spendere i soldi, a fare i ritiri e poi sono anche responsabile penalmente se un giocatore o un dottore si infettano? E chi mi dice che il virus non sia stato contratto andando a giocare su un altro campo? A mio avviso si sta facendo lo scaricabarile, manca il coraggio di prendere delle decisioni. E che dire degli stessi tamponi? Qui si sta parlando di farne a migliaia di persone, anche più volte a settimana, quando c’è tanta gente che purtroppo è morta perché non ha avuto la possibilità di farne uno”.

Alcuni hanno affermato come dopo questa pandemia nulla sarà più come prima: “Il calcio per antonomasia regala emozioni. Proprio oggi ho visto un filmato con protagonista un bambino che, nella sostanza, diceva: quando sembra buio prendi un pallone, palleggia e tutto passerà. Alla lunga, con molta calma dato che si parla di gare a porte chiuse sino a dicembre, ma prima o poi torneremo alla normalità. Dobbiamo necessariamente, diversamente non vivremmo più bene”.