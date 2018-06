Rimini, per la difesa piace Fautario

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto raccolto da TuttoC.com il Rimini avrebbe messo nel mirino un esperto terzino mancino per puntellare la propria retroguardia in vista della Serie C. Si tratta di Simone Fautario, classe '87 che può agire anche da centrale difensivo, che nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Modena e Fano.