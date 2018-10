Rimini, per la panchina trattativa con Leonardo Acori

Fonte: TuttoC.com

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Leonardo Acori al Rimini, una storia che può ripetersi a breve. Dopo le dimissioni di Righetti dalla panchina dei romagnoli, il club biancorosso, secondo quanto riportato da TuttoC.com, sta virando verso l'"usato sicuro". Quello che porta ad Acori, appunto, dal 2002 al 2008 in sella al Rimini e poi, di nuovo, nel 2016. Parti al lavoro in cerca di un accordo, per un possibile, gradito ritorno, che appare di minuto in minuto sempre più vicino.