Rimini, perfettamente riuscita l'operazione al crociato anteriore destro per Letizia

vedi letture

Il Rimini F. C. rende noto che l’attaccante Antonio Letizia è stato sottoposto a intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, effettuata nella giornata di ieri nella clinica “Sol et Salus” dal dottor Pierpaolo Canè e dalla sua équipe, è perfettamente riuscita. Nel ringraziare il dottor Canè per la consueta e preziosa collaborazione, la società biancorossa formula a Tony l’augurio per un pieno recupero e il conseguente ritorno in campo.