© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

Mario Petrone nella mattinata di oggi si è presentato come nuovo tecnico del Rimini, il quarto in questa stagione, mettendo subito in chiaro che il Girone B – quello dei romagnoli – è l’unico veramente competitivo in Serie C: “Questo è l'unico girone vero della Serie C, la classifica parla chiaro visto che, tolto il Pordenone che ha fatto una stagione incredibile, i punti di distacco dalla seconda all’ultima sono pochi. Non ci sono neanche squadre cuscinetto o in procinto di fallire come altrove e anche per questo ho accettato la proposta del Rimini, per mettermi in gioco nell’ultimo girone vero della categoria. - continua Petrone come riporta Tuttoc.com - Obiettivo? Ce la metteremo tutta per salvarci e porre le basi per il futuro visto che ho firmato un contratto fino al 2020. Voglio salvaguardare il progetto sportivo che c’è qui visto che ce ne sono davvero pochi in giro”.