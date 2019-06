Fonte: TuttoC.com

Mario Petrone, confermato sulla panchina del Rimini, intervenuto ai microfoni di ZonaCalcio.net, ha dichiarato: “Non è chiaro come verranno organizzati i prossimi gironi di Serie C, sicuramente il nostro obiettivo sarà di raggiungere una salvezza tranquilla, in un contesto dove ci potrebbero tante piazze blasonate, ma sono una persona ambiziosa che ha sempre fatto parlare il campo, pertanto il mio Rimini non deve precludersi nulla.”