Con una nota ufficiale, il Rimini vuole fermamente smentire i rumors circolati in relazione al possibile ribaltone in panchina. Voci che, da nota, il club ha definito "illazioni prive di fondamento e basate su ricostruzioni evidentemente fantasiose. Mister Renato Cioffi, che questo pomeriggio ha regolarmente diretto l’allenamento sul campo di San Vito, non più tardi di questa mattina ha incontrato il presidente Giorgio Grassi. Un colloquio sereno, durante il quale è stato analizzato il momento della squadra e dal quale è emersa la piena fiducia della società nell’operato del tecnico, una fiducia totale e incondizionata".