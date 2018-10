Rimini, Righetti: "Il primo tempo peggiore fin qui"

Fonte: TuttoC.com

Gian Luca Righetti, tecnico del Rimini, ha parlato del pareggio casalingo conquistato della sua squadra contro il Teramo (1-1). Senza nascondere l’inizio negativo. “Nel primo tempo non ci abbiamo capito niente: sempre in ritardo sulle uscite, timorosi e l’atteggiamento non è stato dei migliori - ha detto il tecnico in conferenza stampa -. Forse ha inciso il gol preso a freddo. Eravamo una barca in mezzo al mare e con le onde al mare: loro nei primi 45’ erano meritatamente in vantaggio, sembravamo tutto tranne che una squadra e la colpa è solo mia. E’ sta il tempo peggiore di queste prime partite. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, contro una squadra che ha giocato bene e l’importante è reagire. Oggi bisogna ripartire”. Un pari che salva l’imbattibilità dei romagnoli. “Speriamo che la mantenga tutto l’anno, significherebbe che ci salviamo… La squadra ha carattere e cuore, ma non puoi avere due facce così”.