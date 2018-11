Rimini, Scotti: "Alla Fermana ho lasciato un pezzo di cuore"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Alle 14.30 il Rimini affronterà la Fermana in una gara speciale per Francesco Scotti: “Impossibile dimenticare quei momenti - ammette il portiere nell’intervista rilasciata al Corriere Adriatico -. Un ricordo indelebile: mi ritrovai a giocare le gare più importanti e con il Chieti feci due prestazioni di altissimo livello, dove parai un rigore. Sarà bello dopo 13 anni ritornare a sfidare la Fermana: lì ho lasciato un pezzo di cuore. Quest’anno sta iniziando bene e le cose girano. Il Rimini è in difficoltà ma solo sotto il profilo dei risultati: abbiamo perso due gare delle ultime quattro, non siamo al massimo dell’entusiasmo ma ci tireremo fuori con il gruppo”.