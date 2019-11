Rimini, Scotti: "Il biancorosso mi scorre nelle vene. Mi sento riminese"

Intervistato da Tuttoc.com il portiere e capitano del Rimini Francesco Scotti ha parlato del suo legame con il mondo biancorosso e del campionato dei romagnoli: “Venivamo da un momento così così e la sconfitta con la Fermana ci ha tagliato le gambe, ma per fortuna contro la Vis Pesaro abbiamo avuto l’occasione di rifarci. È stata sicuramente una grossa iniezione di fiducia, la classifica richiedeva un successo e il risultato ottenuto ha fatto bene a tutto l'ambiente. Vincere ti aiuta a lavorare in maniera più tranquilla durante la settimana. Salvezza? Il gruppo in corsa per questo obiettivo è racchiuso in pochi punti, dall’ultima alla decima ci sono appena quattro punti e per questo bisogna giocare ogni gara come fosse l’ultima. - continua Scotti – Rapporto con la piazza?Questi colori mi scorrono dentro il sangue. Sono legato alla città e alla gente. Indosso questa maglia come se la indossasse un riminese, come qualcuno disposto a dare la vita per lei. Io entro in campo così. Questa città ormai ha adottato me e la mia famiglia, sarò sempre grato a Rimini e alla sua gente”.