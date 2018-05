Rimini, si punta Del Sante della Lucchese

Fonte: TuttoC.com

© foto di MB/TuttoMantova.it

Il Rimini si sta già guardando in torno per rinforzare la squadra in vista della prossima Serie C. Un obiettivo per l'attacco, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, dovrebbe essere Stefano Del Sante. Classe '87, in scadenza di contratto con i rossoneri, l'attaccante quest'anno è stato rallentato dagli infortuni: per lui due reti in diciassette presenze in campionato.