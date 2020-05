Rimini, tifosi e club si mobilitano contro le retrocessioni a tavolino dalla C alla D

Il Rimini non accetta la retrocessione a tavolino. I tifosi e la società, tramite iniziative social, sono contrari alle retrocessioni a tavolino dalla C alla D: tutti chiedono di rivedere le decisioni del Consiglio Federale che si riunirà nei primi giorni di giugno. Anche il club ha deciso di schierarsi: sul profilo social della società è stata postata una bandiera biancorossa con la scritta "Rispetto per Rimini". I prossimi giorni saranno decisivi per capire cosa succederà nell'immediato futuro.