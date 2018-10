Rimini, Volpe: "Niente calcoli, ragioniamo gara dopo gara"

© foto di Federico Gaetano

Tre reti in quattro presenze in campionato con la maglia del Rimini. Numeri assolutamente importanti, considerata anche la giovane età. Parliamo dell'attaccante dei biancorossi, Michele Volpe, il quale è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoC.com. Questo il pensiero del classe '97 nativo di Benevento.

Avvio di stagione positivo; come sta andando a Rimini?

"Mi sto trovando benissimo a Rimini, dobbiamo continuare a lavorare così. Dobbiamo ragionare partita per partita, senza fare troppi calcoli. "Siamo davvero un gran bel gruppo. Siamo molto affiatati e coesi tra di noi".

Che girone sta vedendo? Che idea si è fatto in merito?

"Non saprei quale sia il girone più complesso. Per noi ogni partita è una finale, non ragioniamo troppo su chi ci ritroviamo davanti".

L'obbiettivo reale e concreto per questo nuovo Rimini che si riaffaccia tra i pro?

"Siamo una neopromossa, dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Ripeto, dobbiamo ragionare partita dopo partita. Naturalmente la salvezza è l'obiettivo primario".

Il suo cartellino è di proprietà del Frosinone. Ogni tanto pensa ad un futuro in giallazzurro?

"Non penso tanto al futuro, devo essere sincero. L'importante è fare bene con la maglia del Rimini durante questa stagione".