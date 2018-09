Riolfo: "La Vis Pesaro potrà lottare anche per la Serie B"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giancarlo Riolfo, tecnico della Vis Pesaro nella passata stagione, si è espresso così ai microfoni di ZonaCalcio.net: "È stata una stagione formidabile, si è fatto un gran lavoro, tutte le componenti ds, staff e giocatori hanno lavorato con grande spirito e coesione sin dal primo giorno facendo si che il sogno promozione diventasse realtà. Peccato che alcune incomprensioni non mi abbiano consentito a poche partite dalla fine di poter raccogliere completamente i frutti del lavoro svolto. Sono ampiamente soddisfatto della stagione e felice di aver contribuito al ritorno nei professionisti di una piazza che merita molto, soprattutto per i tifosi che ci sono stati sempre vicini. Pesaro mi è rimasta nel cuore per la passione che nutrono i tifosi e la città intera nei confronti della Vis, era fondamentale tornarci, spero si assestino al meglio per poterci stare tanto tempo e nel caso di poter ambire anche a una categoria in più”