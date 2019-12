© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Spazio alla situazione in casa Catania sulla Gazzetta dello Sport in edicola con la società etnea che si trova a un bivio: continuare al risparmio o cambiare proprietà.

La prima ipotesi, il piano A, prevede il risparmio su tutto: dai contratti dei calciatori, alla gestione dell’attività ordinaria fino a un mercato che tagli nettamente i costi pur permettendo al tecnico Lucarelli di far bene nel girone di ritorno e in Coppa Italia di Serie C. L’alternativa, il piano B, prevede invece la cessione ad acquirenti seri. Tagliato fuori Raffaello Follieri, la trattativa non è mai decollata davvero, si starebbe facendo strada una cordata italiana formata da imprenditori che hanno una solida base in città e avrebbero già sondato il terreno coi rappresentati locali.