Risultato a occhiali al De Simone: Siracusa-Reggina finisce 0-0

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Risultato a occhiali tra Siracusa e Reggina: al De Simone finisce 0-0. Pari che porta i siciliani a 47 punti, gli stessi del Matera ma con una partita in meno per i lucani. I calabresi invece vedono rosicchiarsi il vantaggio sulla Fidelis Andria, ora a -2 e con una partita in meno.