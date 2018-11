Rivoluzione a Matera: Volume non è più il direttore sportivo dei lucani

© foto di Giuseppe Scialla

Luigi Volume non è più il direttore sportivo del Matera. Ad annunciarlo è il presidente dei lucani, Rosario Lamberti, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Roberto Grieco: "Con grande dolore annuncio l’esonero del direttore sportivo Volume per scelta tecnica. Quando i risultati non arrivano occorre fare delle scelte. Ringrazio Volume per il lavoro svolto, la decisione è stata a malincuore ma inevitabile per i risultati ottenuti fino a questo momento dalla squadra. Ora stiamo cercando il successore, nei prossimi giorni annunceremo il nuovo direttore sportivo”, riporta SassiLive.