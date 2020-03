Rivoluzione in Sicilia. Ma Astorina promette: "Il Catania è storia e questa storia continuerà"

Dal campo alla presidenza. Questa la parola del nuovo presidente del Catania, Gianluca Astorina, nominato ieri alla carica dal CdA rossazzurro. Il nuovo numero uno degli etnia, a cavallo tra la fine degli anni ottanta e l'inizio dei novanta, fu infatti un calciatore delle giovanili catanesi, arrivando fino alla Primavera guidata da Salvo Lo Certo.

Dalle colonne del Corriere dello Sport, proprio Astorina si racconta: "E' un grande onore per il sottoscritto ricoprire la carica di presidente di un club che ho nel cuore. Seguo il Catania da piccolissimo e ancora ricordo l'episodio in cui il nostro bomber Spagnolo, ripetutamente strattonato da un avversario, si levò la maglia e la offrì platealmente a chi lo marcava: avevo solo quattro anni. Poi, altra cosa di cui vado fiero, col Catania ho giocato e, da tifoso, ho preso parte anch'io alla trasferta di Gangi".

Ma non c'è solo la parte amarcord. Ci sono stipendi da dover pagare, con la scadenza di tre giorni fa non rispettata: "Confermo le difficoltà, ma posso dire anche che siamo fiduciosi di salvare la matricola. Ho già parlato con Lucarelli e mi sono messo a disposizione per tutto: da me, lui e i giocatori, avranno verità e trasparenza. Il Catania è storia e questa storia continuerà"