RMC SPORT - Ag. Obinna: "Vuole l'Italia. Ha offerte dalla Serie C"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Quintavalla, agente tra gli altri di Victor Obinna, ex Inter e Chievo, che vorrebbe tornare in Italia, a RMC Sport Live Show: "Ha tanta voglia di tornare. La scorsa estate siamo stati vicini a firmare con il Partizan poi però è finita male. Obinna si è allenato con il Chievo Verona durante l'estate mentre da settembre in poi ha lavorato con altri preparatori atletici ma da solo. Abbiamo già avuto qualche offerta dalla Serie C ma non nascondiamo che ci farebbe piacere anche una bassa Serie B, ma in questo momento non siamo nelle condizioni di rifiutare nulla. Stiamo cercando la soluzione migliore per lui. Per ora si sono fatte vive con noi squadre di Serie C che si giocano i play out ma noi vorremmo qualcosa in più in questo momento. Abbiamo parlato anche con realtà più importanti ma non siamo andati oltre una chiacchierata. Il mercato di gennaio deve essere un'opportunità sia per Obinna sia per il club che deciderà di puntare su di lui. Sono convinto che quando troverà il ritmo partita potrà dare soddisfazioni alla squadra che lo avrà preso".

Come sta oggi il giocatore dal punto di vista mentale?

"Da marzo lavoriamo insieme e ho conosciuto un vero professionista che ha tanta voglia di tornare a giocare. Non è stato difficile fargli capire cosa dovevamo fare e su cosa dovevamo lavorare in questo momento specie per quanto riguarda la cura del corpo. Dal 2008 la sua carriera ha preso altre vie lontane dall'Italia con il picco alla Lokomotiv Mosca".

Fa ancora le capriole quando esulta?

"Sì ma le deve dosare perché le ginocchia sono sempre molto sollecitate in quei gesti lì. Fidatevi che se capiterà l'occasione di segnare in Italia esulterà come sempre con le capriole".

Quale delle big di Serie A farà di più in questo mercato?

"Sarà un mercato più orientato verso giugno. Roma e Inter hanno dei paletti da rispettare e grossi movimenti non ne possono fare, anche se tra le due sono i giallorossi ad aver bisogno di qualcosa in più. Anche il Napoli si muoverà soprattutto in vista di giugno anche perché in attacco hanno dei giocatori un po' su di età ed ecco il perché di Kouamé. Il Milan ha problemi pesanti con il fair play e quindi si può muovere solo con prestiti. Credo che sarà un mercato che vedrà attive soprattutto le squadre di metà classifica come Sampdoria e Fiorentina con i viola che faranno altri colpi interessant".