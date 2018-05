RMC SPORT - Corino: "Mi piacerebbe tornare ad allenare in Serie C"

"Mi piacerebbe tornare ad allenare in Serie C". Così Luigi Corino, attualmente vice di Daniele Arrigoni alla guida della rappresentativa Lega Pro, nel corso di una lunga intervista ai microfoni di RMC Sport. "A me piacerebbe molto - prosegue -. Io con mister Arrigoni sto bene, ma manca il quotidiano e il contatto con la squadra sempre, oltre che l'adrenalina del match. Dopo tre anni di rappresentativa mi piacerebbe tornare ad allenare tutti i giorni".