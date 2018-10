RMC SPORT - DS Trapani: "Risultati ottenuti grazie all'umiltà"

© foto di Valeria Bittarelli

Raffaele Rubino, direttore sportivo del Trapani, intervenuto alla trasmissione Al VAR dello Sport di RMC Sport, ha dichiarato: "Ci stiamo rigenerando, c'è grande entusiasmo. Noi siamo partiti con un profilo basso e continuiamo a mantenere la nostra umiltà, che ci ha portato a fare questi risultati. Il fatto che la proprietà non è cambiata, con la famiglia Morace ancora alla guida, è importante. Siamo riusciti a mantenere alcuni giocatori importanti e ne abbiamo aggiunti altri. I risultati si vedono e soddisfa che i numeri degli spettatori siano in crescita, siamo tra i migliori della categoria. Qui d'altronde c'è un forte attaccamento alla squadra, ovviamente i risultati positivi fanno ulteriore differenza".

"Lo slittamento dei campionati ci ha permesso di portare a regime tutti i giocatori nuovi. Noi comunque rimaniamo nel nostro, i risultati danno linfa, consapevolezza. Sono fieno in cascina per arrivare il prima possibile a obiettivi concreti. Poi più in là potremmo dire se, con continuità, potremmo dire qualcosa di più. Bisognerà infatti vedere il Catania e le altre che valori tireranno fuori".

"Il progetto Serie C è stato creato per la formazione di giocatori poi destinati alla B e alla A, come criterio di minutaggi dei giovani. Un campionato di formazione, vedi seconda squadra della Juventus. Ogni anno tanti giocatori di C salgono in B, o addirittura in A, vedi Magnaghi del Sassuolo. Ma quando si parla di gestire i soldi tra le Leghe inizia la guerra. Ognuna fa i suoi conti, e la lega di C subisce un po' il trauma. Ora con le elezioni della Figc, con persone che hanno toccato con mano la situazione delle leghe inferiori, come Gravina, si potrebbe modificare qualcosa. Ma non è semplice. I giocatori giovani aumentano, le squadre no. Se diminuiscono i club, ci sono duecentocinquanta giovani svincolati, è un tema complicato".