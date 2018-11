RMC SPORT - Ghirelli: "Capotondi? Non è mossa commerciale, ama il calcio"

Fonte: Inviato in Lega Pro

L'elezione di Cristiana Capotondi a vicepresidente di Lega Pro, è solo una mossa pubblicitaria? Il presidente Francesco Ghirelli assicura di no: "No. Però avete ragione a farmi questa domanda e io ho l'obbligo di dimostrare che non è così. È una ragazza semplice, gioca a pallone, mi ha tempestato di mail e ha un entusiasmo pazzesco per lavorare. Andrà in tutte le città della nostra lega, poi vedremo se sarà stata una mossa solo commerciale. Poi abbiamo Tognon: è un valore aggiunto per il calcio italiano".