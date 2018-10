RMC SPORT - Pisa, Corrado: "Positiva la convergenza su Gravina"

Presente all'Assemblea di Lega Pro a Firenze, Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, intervenuto ai microfoni di RMC SPORT, ha dichiarato: "Se sono soddisfatto della giornata? Certamente sì. Ho visto che c'è una conversione di idee verso un programma che tutti insieme avevamo formulato, nell'identificare nel presidente Gravina il nostro candidato per la Federazione".

Cosa si aspetta dalle prossime elezioni federali?

"Mi aspetto che innanzitutto ci sia una convergenza di opinioni su questa candidatura e che dal giorno dopo si lavori su quelle progettualità già sul tavolo da tanto tempo, ma che sono latenti nelle decisioni per risolvere problemi endemici di questo movimento che coinvolge tanti atleti, tifosi, e presenta tantissime lacune. Siamo ancora qui a parlare di ripescaggi, dimenticandoci che sono nati da una carenza di regole e controlli che si è generata negli ultimi cinque anni. E che rischia di togliere lavoro a chi è serio e che entra nelle società di calcio pensando a fare qualcosa di interessante".

Il Pisa è stato inserito nel Girone A, quello più toccato dal caos ripescaggi. A novembre tre trasferte nel giro di sette giorni. Come si vive questo momento?

"Le complicazioni dovute ai recuperi le affronteranno anche tanti altri club, anche di altri gironi. Nel nostro caso abbiamo avuto la sfortuna di poter inserire il recupero col Siena solo in quella settimana, tra altre due trasferte. D'altro canto, direi fortunatamente, abbiamo gli altri giorni intasati perché siamo ancora in gara con la Coppa Italia, una competizione a cui teniamo molto, perché ci dà possibilità di acquisire esperienza e dare visibilità alla squadra a livello nazionale".

Questione stadio, a che punto siamo?

"Stiamo lavorando, direi che questa volta gli amministratori del comune abbiano preso di petto il progetto. Si cerca di accelerare l'iter di approvazione del progetto. Hanno sul tavolo il problema di darci più capienza prima dell'inizio dei lavori e poi di avviarli. C'è un gruppo che si sta impegnando settimanalmente. Spero che a breve non mi si chieda più quando partirà il progetto ma ci si compiaccia di un progetto già partito".