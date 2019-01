RMC SPORT - Polito (ds Juve Stabia): "Presi giocatori di spessore"

© foto di Federico Gaetano

Ciro Polito, direttore sportivo della Juve Stabia ed ex portiere, ha parlato del super inizio di stagione della squadra campana in Serie C: "I risultati sono favorevoli ma siamo solo alla 4° giornata di ritorno, che è un nuovo campionato rispetto a quello invernale. Le scelte estive giuste? Alla base ci vuole sempre un po' di fortuna".

Sui meriti di mister Caserta:

"Il suo pregio è che è molto umano e in quanto tale cerca di tenere tutti in grande considerazione. Nel calcio questa qualità è rara. Sta facendo cose incredibili, fa sì che la maggior parte del gruppo sia dalla sua parte: su 28 giocatori in rosa ne ha usati 27".

Ci saranno altri rinforzi dopo Torromino e Germoni?

"No non arriverà nessuno. Germoni è stato preso per sostituire Aktaou, che ha preferito tornare in Olanda. È un Under solo sulla carta, perchè è un giocatore di spessore che ha anche presenze in B. Con lui in difesa si è liberato uno slot in attacco per Torromino".

Paponi ha trovato il suo ambiente ideale...

"È il terzo anno che è qui, ormai è un leader, sta facendo grandissime cose. Speriamo che continui a regalarci tante soddisfazioni come sta facendo".

Sulle difficoltà di alcuni club di Serie C:

"Spero che il presidente Gravina riesca a imporre regole più ristrette e precise per non far ricapitare più situazioni simili. Non è possibile che nel calcio accada ciò, non esiste che il Matera non possa andare a giocare a Catania per esempio. Non bisogna dare le società a chiunque passi per una città, le famiglie e i tesserati meritano rispetto".

Un commento su Sanabria del Genoa, suo ex compagno...

"Giocatore straordinario. Era un ragazzo quando giocava con me e mi ricordo che dopo gli allenamenti mi fermavo con lui che mi calciava. Ha qualità tecniche e fisiche da calciatore mondiale. Dopo tante esperienze all'estero ora è maturo per la Serie A"