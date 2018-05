RMC SPORT - Pordenone, Lovisa: "Squadre B daranno lustro alla Serie C"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Nel corso della trasmissione Scanner in onda su RMC Sport è intervenuto Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, che ha parlato dell'introduzione delle seconde squadre nella prossima Serie C: "In Consiglio di Lega è già un po' che se ne parla, ma nell'ultimo periodo c'è stata una accelerazione. Credo dia lustro alla categoria, l'importante è che le cose si facciano bene, con regole precise. Ho un solo dubbio: che ci sia poco tempo. Abbiamo bisogno che la Serie C aumenti la sua visibilità. Noi abbiamo una regola: che ci siano 60 squadre. Attualmente spazi ce ne saranno pochi, quindi bisogna preparare il tutto per bene. Noi cerchiamo sempre ciò che non va, ma quando si è deciso bisogna andare avanti. Prendiamo la VAR: tutto ciò che è migliorativo, è giusto farlo. Io credo che Milan e Juve non vengano in C per fare le comparse, ma per costruire squadre forti, con profili alti da crescere. E' un incentivo perché anche noi andiamo ad investire nei settori giovanili perché le squadre di A non daranno più i loro giocatori in prestito. Danni al territorio? Vedrete che tra qualche anno ci sarà il campionato europeo, altro che campanili".