RMC SPORT - Pres. Lecce: "Grande festa per la promozione. Liverani top"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione "Maracanà". Queste le sue parole sulla promozione del club pugliese in Serie B.

Grande traguardo.

"Una festa straordinaria che è durata fino a tarda notte. La piazza attendeva da tre anni questo risultato. Noi due anni fa abbiamo rilevato il club e siamo riusciti a riportarlo in alto dopo poco tempo. I tifosi hanno festeggiato con noi, questa promozione è per loro".

Uno dei volti chiave della promozione è Liverani.

"Esattamente. Liverani in qusti anni ha fatto qualcosa di straordinario con la Ternana, e con noi è riuscito quello che altri hano fallito. È stato bravisimo in un girone molto complicato, e anche nel momento di flessione dove abbiamo avuto delle difficoltà lo ho etichettato come valore aggiunto. Ora ce lo godiamo".

Qualità di Liverani?

"Liverani ha equilibrio nonostante la giovane età. Ha costruito tutto con grande sacrificio e fatica, ha già tanta esperienza nonostante abbia ancora la freschezza della giovane età".

C'è stato un momento in cui avete temuto di non centrare la promozione?

"Quando abbiamo subito il ritorno di Catania e Trapani e noi non stavamo giocando al meglio. Siamo riusciti a reggere il momento difficile. Poi la vittoria a Reggio Calabria ci ha tolto ogni preoccupazione".

Piano mercato per il prossimo anno?

"Ancora non abbiamo lavorato nei dettagli per il prossimo anno. Sicuramente ripartiremo da Liverani. Spero che la Serie B possa farci abbassare il livello di tensione che ci ha accompagnato in questi anni. Vogliamo essere competitivi".