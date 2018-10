RMC SPORT - Pres.Potenza: "La candidatura di Gravina ci inorgoglisce"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'assemblea della Lega Pro di quest'oggi, tenutasi nel quartier generale di Firenze, ha parlato ai microfoni di RMC SPORT il presidente del Potenza, Salvatore Caiata. Queste le parole del numero uno rossoblu: "E' stata una bella giornata. La candidatura di Gravina ci inorgoglisce, siamo convinti che sia l'uomo giusto per le riforme che questo sistema aspetta da anni".

Un avvio in campionato per il suo Potenza non propriamente esaltante. Come state reagendo a questa situazione?

"Con serenità e soprattutto con il sorriso. Serve tranquillità. Nelle difficoltà si vedono le persone serie, e io non butto a mare nessuno. Faremo bene".