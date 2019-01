RMC SPORT - Tesser: "B, è lunga. ADL? Non ci sono solo i conti economici"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Al Var dello Sport’, è intervenuto Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, che ha parlato della sua squadra capolista in Serie C e risposto al commento di Aurelio De Laurentiis sulle cosiddette “piccole” nel calcio dei grandi.

«Stiamo facendo bene, siamo in testa ma il campionato è ancora molto lungo. Il salto dalla C alla B, che ho avuto il piacere di fare diverse volte in passato, si sente. Ci sono squadre che hanno però fatto bene. Anche adesso, nella terza serie, ce n’è qualcuna in grado di competere già così in cadetteria. Giovani? Spero si valorizzino pensando più all’aspetto tecnico e non solo a quello economico. Io di bravi ne vedo tanti in questo campionato, i nostri classe 2001 Meneghetti e Cotali hanno dimostrato serietà e penso possano avere un futuro roseo. Ottima l’iniziativa del ct Mancini sullo stage per i giovani meritevoli, uno di questi è certamente Zaniolo che rappresenta il futuro della nostra Nazionale. De Laurentiis? Ci sono realtà vere, con un pubblico vero e un impianto nuovo come la Spal e appunto il Frosinone. E’ giusto che chi merita nel calcio trovi la propria strada. La gente vuole vedere calcio, non sentir sempre parlare di conti economici».