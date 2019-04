© foto di Matteo Papini/Image Sport

L’attaccante della Robur Siena Alessandro Cesarini hai microfoni di TuttoC.com ha parlato del suo ritorno al gol dopo 11 mesi: “È stata una liberazione perché ho passato un anno orribile dopo l’infortunio subito, il fallimento della Reggiana e una nuova operazione per togliere una placca che mi stava sfregando sul tendine. Sembrava non dovesse finire mai. Tornare al gol è stata un'emozione indescrivibile, specie perché allo stadio c'erano mia moglie e mio figlio che hanno patito con me tutto questo calvario, il gol lo dedico a loro,e anche ai compagni che mi hanno sostenuto. La voglia e la fame che avevo hanno fatto la differenza, e spero continuino a farla. Perché voglio fare il meglio possibile per aiutare la squadra e ripagare tutta la fiducia che mi ha dato il club. - continua Cesarini – Primo posto? È forse duro da raggiungere, dobbiamo pensare solo a vincere più gare possibile tenendo però i piedi per terra. Play off? Sono un torneo a parte, molto bello da affrontare, dove conta tanto l'entusiasmo che cresce poi con il passaggio dei vari turni. Noi vogliamo ultimare il campionato al meglio che possiamo, proprio per arrivare anche carichi ai possibili spareggi. Perché, sia chiaro, vogliamo essere protagonisti”.