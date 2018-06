Robur-Cosenza 0-1 al 45°: Bruccini manda in estasi i calabresi

© foto di Giuseppe Scialla

Una rete di Bruccini al 35°, su imbeccata di Tutino dopo un errore di Sbraga in disimpegno, decide la prima frazione della sfida fra Robur Siena e Cosenza, finale dei play off di Serie C. Iniziano meglio i toscani che però non riescono a creare grandi occasioni da rete, ma dopo il 20° sale in cattedra la squadra di Braglia che sfiora in due occasioni la rete prima del gol, per ora decisivo, del numero 21 rossoblù. Nel finale Mungo sfiora il raddoppio con un tiro a giro dal limite.