Robur, Dolci su Aramu: "Suo rinnovo non è questione di giorni"

Giovanni Dolci, direttore sportivo della Robur Siena, ai microfoni di ZonaCalcio.net ha analizzato il mercato dei bianconeri: "Si basa in particolare modo sul recupero dei nostri calciatori che possono dare un ottimo apporto alla nostra squadra. Siamo veramente felici della scelta fatta da Guberti, che ha deciso di restare con noi, rifiutando un’offerta stratosferica dalla Reggina. Inoltre se ci sarà l’uscita di Nardi faremo un portiere, e si potrebbe valutare un terzino destro. Per Brumat si faranno le dovute analisi per giungere alla migliore scelta per entrambi. Sales c’è stato accostato, ma non è un calciatore che ci interessa. Aramu è un giocatore importante dal grande valore, con il quale proveremo a prolungare il nostro legame, ma non sarà una questione di giorni".