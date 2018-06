Robur, Guberti: "Una delle amarezze più grandi della mia vita"

© foto di Federico Gaetano

Stefano Guberti, centrocampista della Robur Siena, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Cosenza analizzando la gara e la delusione dello spogliatoio toscano: “Questa è una delle amarezze più grandi della mia vita. Non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo in questa finale. Rimane il rimpianto di non averla affrontata con tutti gli effettivi, ma non bisogna attaccarsi a questa cosa perché altrimenti sei un perdente. Sono orgoglioso di questo gruppo, che è unito ed è cresciuto tanto, spiace che qualche giovane non l'ha presa bene piangendo e disperandosi, ma il calcio è anche questo. Gli servirà per crescere e arrivare in alto. Cosenza? Sono stati bravi a sfruttare le nostre disattenzioni dopo che siamo partiti bene, poi abbiamo fatto un po' di fatica. Il primo gol era evitabile, il secondo è arrivato dopo pochi minuti della ripresa e quando l'abbiamo riaperta loro ci hanno fatto il terzo. Siamo partiti con l'idea di giocarcela perché sicuri dei nostri mezzi, senza presunzione. La differenza l'ha fatta la loro capacità di sfruttare meglio le occasioni. Futuro? Non dipende solo da me, ma dalla società che deve fare il loro lavoro, spero che si possa rinforzare questa rosa e far parte di questa squadra ancora una volta”.