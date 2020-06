Robur Siena, al via l'iter del protocollo sanitario: esclusi Ferrari e Baroni, infortunati

Al via l'attività della Robur Siena, che sarà impegnata nei playoff per provare a centrare la Serie B. Come riferisce il club attraverso una nota ufficiale, è iniziato quest'oggi l’iter del protocollo sanitario, con l’effettuazione dei primi tamponi al gruppo squadra ((tutti a eccezione del portiere Lorenzo Ferrari e del difensore Riccardo Baroni, infortunati), che poi saranno ripetuti ogni quattro giorni: i prossimi tamponi saranno dunque eseguiti nella giornata di lunedì, quando saranno effettuati anche i test sierologici.

Una volta arrivati i risultati di quest’ultimi, potranno iniziare gli allenamenti di squadra all’Acquacalda. Per il momento, solo allenamenti individuali.