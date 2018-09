Robur Siena, Cesarini si presenta: "Ora lavorerò per tornare in forma"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Alessandro Cesarini è da oggi un nuovo calciatore della Robur Siena. Queste le sue prime dichiarazioni dopo la firma del contratto biennale con la Robur Siena: "Sono veramente felice di aver firmato con il Siena perché la società, i direttori e il mister hanno dimostrato di volermi più di tutti. Siena è una piazza storica e una città fantastica, non vedo l’ora di iniziare a lavorare e rimettermi in forma per tornare prima possibile in campo con i miei nuovi compagni, nel frattempo mando un saluto a tutti i tifosi del Siena".