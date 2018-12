Robur Siena, Cesarini: “Spero di far gioire presto tifosi e società"

Fonte: tuttosienacalcio.com

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Il bianconero Alessandro Cesarini a margine del Christmas Business Network, evento della società per scambiarsi gli auguri con sponsor, istituzioni e tifosi, ha fatto il punto della situazione: “Sono contento, sto vedendo la luce in fondo al tunnel. Purtroppo ho passato dei mesi difficili, ho avuto qualche intoppo nella riabilitazione ma adesso ci siamo, sono quasi pronto, spero tanto di dare una mano ai miei compagni al più presto. Ci siamo ripresi bene, non era facile dopo quello che è successo in estate: giochiamo ogni tre giorni, il mister ed i ragazzi sono stati bravi a gestire la situazione. Abbiamo due partite da recuperare e siamo ampiamente dentro ai playoff, arrivano tre partite importanti e dobbiamo fare assolutamente bene, la squadra è pronta. Sono contentissimo di essere a Siena, vivo qua, in centro, con mia moglie ed il mio bimbo, mi sento a casa e mi sono trovato subito bene. Mi manca solo di tornare in campo, spero di dare tanta gioia sia ai tifosi che alla società che mi ha dato tanta fiducia. La Carrarese? E’ forte, ha un attacco fortissimo che sta segnando tanto pero’ abbiamo dimostrato nelle partite più difficili che se approcciamo nel modo giusto siamo forti e possiamo battere chiunque, non abbiamo paura della Carrarese ed andiamo ad affrontarla carichi per fare una grande partita”.