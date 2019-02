"Cogli l'attimo fuggente" oltre ad essere il mantra di uno dei film più belli della storia del cinema è anche l'obiettivo che ogni calciatore deve avere in ogni momento della propria carriera. Sfruttare le occasioni che arrivano, in qualsiasi istante esse si presentino. Una situazione che descrive perfettamente l'attualità di Pietro Cianci. L'attaccante di proprietà del Sassuolo a cavallo fra novembre e dicembre con i suoi gol (quattro in quattro gare) ha regalato punti pensati alla Robur Siena. Poi, con il nuovo anno, qualcosa si è inceppato, complici anche dei problemi fisici che ne hanno limitato la condizione atletica. Oggi però ecco l'occasione giusta, l'attimo che fugge. Con Ettore Gliozzi fermo ai box Cianci avrà l'occasione di tornare protagonista dal primo minuto e non solo a gara in corso. Iniziando, appunto, dal recupero di Olbia di questo pomeriggio.