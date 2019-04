Robur Siena, D'Ambrosio: "Questo club merita una categoria superiore"

Dario D’Ambrosio, capitano della Robur Siena e fratello del terzino dell'Inter Danilo, è stato intervistato da Tuttosport: "Con il mancato ripescaggio ci hanno tolto una cosa che ci spettava di diritto. Ma questa brutta esperienza fa parte ormai del passato e noi dobbiamo pensare a conquistare la promozione sul campo. Nella stagione scorsa l’organico era formato da molti giocatori d’esperienza, adesso ci sono molti giovani e il tecnico può contare su due giocatori per ogni ruolo. In sostanza direi che siamo più completi. Poi, a fine campionato, vedremo quale sarà stato il verdetto del campo. Certo è che stiamo lottando in un girone molto competitivo, più duro degli altri due della C. Ci sono avversarie di grandissimo valore e ogni partita è una battaglia. Ma noi abbiamo consapevolezza nei nostri mezzi, possiamo battere chiunque e non abbiamo paura di nessuno. Fondamentale per il nostro futuro sarà chiudere il più in alto possibile così da affrontare i playoff nella posizione migliore. La serie C sta stretta al Siena? L’ho sempre pensato, soprattutto adesso dopo l’avvento della nuova dirigenza. Dietro di sè questo club ha una storia importante e la città possiede un fascino unico. Insomma il Siena starebbe meglio qualche categoria più in sù. Speriamo di centrare l’impresa, questa città ultimamente ha davvero sofferto troppo".