Robur Siena, Dal Canto Nuovo Mostro di Striscia la Notizia

© foto di Federico Gaetano

Come riferisce tuttoc.com, è salito alla ribalta nazionale il tecnico della Robur Siena Alessandro Dal Canto, finito all'ottavo posto della speciale rubrica I Nuovi Mostri, in onda all'interno del tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia. Il conduttore Ezio Greggio l'ha introdotto così: "All'ottavo posto la conferenza stampa dell'allenatore del Siena, Alessandro Dal Canto. Altro che promozione, si salvi chi può", mentre in onda andava lo spezzone in cui un censurato Dal Canto affermava: "Vengo pure in sala stampa a dire le solite str..... e mi sono pure rotto i cog.....: noi facciamo le partite da fig.., nel primo tempo non si può andare sotto 2-0, dobbiamo svegliarci e cambiare marcia perché mi sono rotto il ca.... E' inutile che io cambio difesa a 3 o a 4: sono tutte putt....., una volta cambio il modulo e perdo, un'altra lo cambio e la raddrizzo: sono tutte ca....., ci dobbiamo svegliare". A quel punto Greggio ha chiosato: "Forse è il caso che si svegli. Ho sentito gente parlare nel sonno, ma mai dire così tante parolacce".