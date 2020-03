Robur Siena, Durio: "Giusto sospendere il campionato. Le porte chiuse non sono calcio"

vedi letture

Ospite delle colonne di Fedelissimo Online, portale dedicato alla Robur Siena, Anna Durio presidentessa del club bianconero ha commentato la scelta di sospendere il campionato nei gironi A e B di Serie C a causa dell'emergenza Coronavirus: “Fermare le partite è giusto - ha dichiarato - Così facendo si dovrebbe estendere la stessa misura anche al resto: blocchi tutto oppure non blocchi niente. Le gare a porte chiuse per me non sono calcio. D’altra parte però bisognava fare qualcosa e probabilmente sarà stato giusto fermare il campionato. La salute viene prima di tutto. Si sarebbe dovuta però attuare una misura più uniforme che avrebbe coinvolto anche il resto e non solo due gironi su tre di Serie C”.