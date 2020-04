Robur Siena, Durio: "Il sorteggio? Può essere una soluzione. Non si può accontentare tutti"

"Potrebbe essere una valida soluzione anche se non è possibile accontentare tutti. Sono anche in questo caso allineata con le posizioni della Lega Pro” è questo il pensiero di Anna Durio, presidente della Robur Siena, in merito al futuro del campionato di terza serie attraverso i microfoni di ItaSportPress.it. "Per riprendere ci devono essere le condizioni e in questo momento non ci sono - spiega in merito alla ripresa -. Nel Nord Italia la situazione è ben peggiore delle altre aree giusto non giocare. Sposo in pieno le proposte fatte dal presidente della Lega Pro Ghirelli sulla sospensione del campionato perché la ripresa non è così semplice da gestire visto che bisogna applicare un protocollo che è pesante per club di terza divisione".