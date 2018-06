Robur Siena, Durio: "Impresa epica, ora tutti a Pescara"

Tramite il sito ufficiale del club Anna Durio, presidente della Robur Siena, ha voluto complimentarsi con la squadra per il raggiungimento della finale play off di Serie C: “Sono felicissima, i ragazzi hanno fatto un’impresa epica. Una grande partita a Catania e poi ho visto le immagini di Siena, tutti uniti per un grande traguardo, andiamo tutti a Pescara!”.